Пошкоджено 31 цивільний об’єкт, з них 11 житлових будинків.

У Донецькій області через російські атаки загинули четверо людей, ще стільки ж поранені. Війська РФ завдали 2 364 удари по лінії фронту та житловому сектору.

Про це повідомили у Нацполіції.

Снаряди розірвались у восьми населених пунктах: містах Костянтинівка, Лиман, Часів Яр, селах Віролюбівка, Новотроїцьке, Олексіївка, Сухі Яли, Юріївка.

Пошкоджено 31 цивільний об’єкт, з них 11 житлових будинків.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

Часів Яр росіяни накрили з РСЗВ «Град». Там вбили цивільну особу, пошкодили три приватних будинки.У Сухих Ялах внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє мирних жителів та двоє були поранені, пошкоджено три приватних оселі.

По Юріївці Росія вдарила з артилерії – є загиблий та двоє поранених, пошкоджено цивільне авто.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

На Костянтинівку окупанти скинули бомбу «ФАБ-500» із модулем УМПК – руйнувань зазнав промисловий об’єкт.Лиман війська РФ атакували двома бомбами «ФАБ-250» із модулем УМПК – пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, гараж і цивільний автомобіль.

Олексіївка зазнала обстрілу з РСЗВ «Ураган», пошкоджено фермерське господарство.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 1 554 людини, з них 38 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 313 555 осіб, серед них 36 416 – діти, 8 507 - люди з інвалідністю.