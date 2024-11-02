Вранці окупанти атакували Херсонщину, поранені люди

Під вогнем ворожої артилерії опинився Корабельний район міста та Станіслав.

Із самого ранку 2 листопада окупанти атакують Херсонщину. Поранені люди.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 8:30 російська армія вдарила по Херсону. Під вогнем ворожої артилерії опинився Корабельний район.

Поранення дістав 63-річний чоловік. В нього – вибухова травма, контузія, а також травматична ампутація правого передпліччя та перелом гомілок. Потерпілий знаходиться у важкому стані. Його доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Також до медичного закладу звернулась 62-річна жителька Станіслава, котра вранці потрапила під удар російського дрона. В жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення передпліччя. Нині вона під наглядом лікарів.