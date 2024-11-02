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Росіяни фабрикують докази про “зберігання наркотиків” проти українців у Криму

Таким чином росіяни намагаються приховати масштаби репресій в Криму.

Росіяни фабрикують докази про “зберігання наркотиків” проти українців у Криму
Росіяни фабрикують докази про “зберігання наркотиків” проти українців у Криму (ілюстративне фото)
Фото: Центр нацспротиву

В тимчасово окупованому Росією Криму загарбники маскують репресії проти українців.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“За повідомленнями місцевих, почастішали випадки коли затриманим у межах “контрдиверсійних заходів” інкримінують наркозлочини”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що таким чином росіяни намагаються приховати масштаби репресій в Криму.

Крім того, затриманим не дають право на адвоката, а також не повідомляють родичам місце перебування затриманого.

В свою чергу, розгляд запобіжного заходу відбувається за закритими дверима.

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