Росіяни фабрикують докази про “зберігання наркотиків” проти українців у Криму

В тимчасово окупованому Росією Криму загарбники маскують репресії проти українців.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“За повідомленнями місцевих, почастішали випадки коли затриманим у межах “контрдиверсійних заходів” інкримінують наркозлочини”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином росіяни намагаються приховати масштаби репресій в Криму.
Крім того, затриманим не дають право на адвоката, а також не повідомляють родичам місце перебування затриманого.
В свою чергу, розгляд запобіжного заходу відбувається за закритими дверима.