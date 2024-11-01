Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини, є поранені

Росіяни вдарили “Шахедом” по житловому будинку в Сумах 1 листопада 2024 року

Сьогодні, 1 листопада, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 60 вибухів.

Зокрема, по Сумській громаді вдарили БпЛА, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, легкові автомобілі, є поранені. Всі відповідні служби залучені для подолання наслідків.

Великописарівську громаду атакували дроном та мінометами, а Новослобідську - дроном.

По Білопільській громаді росіяни били дронами, мінометами та РСЗВ.

Юнаківську громаду обстріляли з артилерії, Середино-Будську з мінометів, а Миропільську - КАБами.

По Хотінській громаді також вдарили КАБами, дронами та мінометами, а по Краснопільській -мінометами та дронами.