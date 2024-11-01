Відомо вже про 5 поранених.

Росіяни вдарили “Шахедом” по житловому будинку в Сумах 1 листопада 2024 року

Ввечері 1 листопада російські окупанти вдарили “Шахедом” по Сумах.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає “Суспільне Суми”.

“Шахед” влучив у житловий будинок, внаслідок чого є руйнування та пошкодження.

Наразі відомо про 5 травмованих, одна людина перебуває у важкому стані. Решта отримала ушкодження середньої тяжкості, серед них вагітна.

Крім того, через удар 173 споживачі у двох багатоквартирних будинках залишилися без газу.

Завтра, 2 листопада, з 9:00 у школі № 22 працюватиме штаб з ліквідації наслідків НС. Мешканцям пошкоджених квартир необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності на будинок, технічний паспорт.

Крім того, з 9:00 біля пошкодженого будинку розпочнеться видача будматеріалів від БФ "Проліска" та департаменту інфраструктури.