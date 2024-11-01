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Кабмін вніс зміни до постанов щодо виплат сім’ям військовослужбовців під час дії воєнного стану

Мінреінтеграції повідомило також, кого стосуються ці зміни.

Кабмін вніс зміни до постанов щодо виплат сім’ям військовослужбовців під час дії воєнного стану
Засідання уряду
Фото: kmu.gov.ua

1 листопада Кабмін ухвалив зміни до постанов, які стосуються виплат сім’ям військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідно до змін, особи, які мають право на одноразову грошову допомогу через загибель або зникнення військовослужбовця чи правоохоронця, можуть отримати її з дня, коли рішення суду про оголошення цієї особи померлою набрало чинності. Виплати особам з інвалідністю І та II груп проводять позачергово.

Тепер трирічний термін, протягом якого існує право на отримання одноразової грошової допомоги, рахуватимуть від дати, коли рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим набрало законної сили, а не з дати, яка зазначена у свідоцтві про смерть.

Проєкт постанови впливає на інтереси членів родин загиблих (померлих) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, громадян з-поміж осіб з інвалідністю.

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