Кабмін вніс зміни до постанов щодо виплат сім’ям військовослужбовців під час дії воєнного стану

1 листопада Кабмін ухвалив зміни до постанов, які стосуються виплат сім’ям військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідно до змін, особи, які мають право на одноразову грошову допомогу через загибель або зникнення військовослужбовця чи правоохоронця, можуть отримати її з дня, коли рішення суду про оголошення цієї особи померлою набрало чинності. Виплати особам з інвалідністю І та II груп проводять позачергово.

Тепер трирічний термін, протягом якого існує право на отримання одноразової грошової допомоги, рахуватимуть від дати, коли рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим набрало законної сили, а не з дати, яка зазначена у свідоцтві про смерть.

Проєкт постанови впливає на інтереси членів родин загиблих (померлих) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, громадян з-поміж осіб з інвалідністю.