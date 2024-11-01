Кабмін утворив Раду Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Кабмін 1 листопада розпорядився створити Раду Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Рада – це вищий керівний орган Коордштабу.

До її складу увійшли міністр оборони, голова СБУ, начальник ГУР Міноборони, міністр внутрішніх справ, а також голова Служби зовнішньої розвідки та Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Крім того, у складі Координаційного штабу створили групу ведення переговорного процесу та регіональні представництва (робочі групи). Також тут буде громадська рада, кандидатів до якої відбиратимуть на конкурсній основі.

«Ухвалені зміни сприятимуть більш прозорому процесу формування списків на обмін, а також більш ефективній роботі зі звільнення оборонців України, які перебувають у ворожому полоні», - заявили у Міреінтеграції.