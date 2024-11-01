У Києві лікарка отримала підозру у вимаганні 5 тисяч доларів хабаря з ветерана за встановлення інвалідності

Також підозру отримав військовослужбовець у пособництві в одержанні хабаря.

Викрито лікарку та військовослужбовця, які вимагали з ветерана бойових дій 5 тисяч доларів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Лікарці Свято-Михайлівської клінічної лікарні та військовослужбовцю повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювані з невстановленими наразі посадовими особами Центральної МСЕК №1 м. Києва були залучені до схеми щодо одержання неправомірної вигоди за встановлення ветерану бойових дій третьої групи інвалідності строком на 2 роки. А в подальшому йому мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво.

Підозрювані повідомили ветерану, що він повинен сплатити 5 тис доларів, поки будуть готуватися медичні документи для оформлення другої групи. У разі відмови сплатити кошти йому буде анульована вже призначена група інвалідності.

В ході слідства встановлено, що військовослужбовець у 2023 році самовільно залишив військову частину та наразі незаконно перебуває поза її межами. Обставини вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, будуть досліджені під час досудового розслідування.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.

В ході обшуку за місцем проживання лікарки вилучили грошові кошти у розмірі 46 тисяч грн, майже 87 тисяч доларів США та майже 4,5 тисяч євро, а також чорнові записи, печатки медичних установ міста Києва, факсиміле.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.