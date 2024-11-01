У Києві лікарка отримала підозру у вимаганні 5 тисяч доларів хабаря з ветерана за встановлення інвалідності

Викрито лікарку та військовослужбовця, які вимагали з ветерана бойових дій 5 тисяч доларів, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Лікарці Свято-Михайлівської клінічної лікарні та військовослужбовцю повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрювані з невстановленими наразі посадовими особами Центральної МСЕК №1 м. Києва були залучені до схеми щодо одержання неправомірної вигоди за встановлення ветерану бойових дій третьої групи інвалідності строком на 2 роки. А в подальшому йому мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво.
Підозрювані повідомили ветерану, що він повинен сплатити 5 тис доларів, поки будуть готуватися медичні документи для оформлення другої групи. У разі відмови сплатити кошти йому буде анульована вже призначена група інвалідності.
В ході слідства встановлено, що військовослужбовець у 2023 році самовільно залишив військову частину та наразі незаконно перебуває поза її межами. Обставини вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, будуть досліджені під час досудового розслідування.
Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.
В ході обшуку за місцем проживання лікарки вилучили грошові кошти у розмірі 46 тисяч грн, майже 87 тисяч доларів США та майже 4,5 тисяч євро, а також чорнові записи, печатки медичних установ міста Києва, факсиміле.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
- На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
- У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
- Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
- 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
- Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.
- За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри.
- Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається.
- Центральну МСЕК ліквідували: її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності.