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У Києві лікарка отримала підозру у вимаганні 5 тисяч доларів хабаря з ветерана за встановлення інвалідності

Також підозру отримав військовослужбовець у пособництві в одержанні хабаря.

У Києві лікарка отримала підозру у вимаганні 5 тисяч доларів хабаря з ветерана за встановлення інвалідності
Фото: прокуратура

Викрито лікарку та військовослужбовця, які вимагали з ветерана бойових дій 5 тисяч доларів, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Лікарці Свято-Михайлівської клінічної лікарні та військовослужбовцю повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювані з невстановленими наразі посадовими особами Центральної МСЕК №1 м. Києва були залучені до схеми щодо одержання неправомірної вигоди за встановлення ветерану бойових дій третьої групи інвалідності строком на 2 роки. А в подальшому йому мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво.

Підозрювані повідомили ветерану, що він повинен сплатити 5 тис доларів, поки будуть готуватися медичні документи для оформлення другої групи. У разі відмови сплатити кошти йому буде анульована вже призначена група інвалідності.

В ході слідства встановлено, що військовослужбовець у 2023 році самовільно залишив військову частину та наразі незаконно перебуває поза її межами. Обставини вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, будуть досліджені під час досудового розслідування.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.

В ході обшуку за місцем проживання лікарки вилучили грошові кошти у розмірі 46 тисяч грн, майже 87 тисяч доларів США та майже 4,5 тисяч євро, а також чорнові записи, печатки медичних установ міста Києва, факсиміле.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

  • На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів. 
  • У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
  • Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
  • 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
  • Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель. 
  • За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри. 
  • Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається. 
  • Центральну МСЕК ліквідували: її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності.
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