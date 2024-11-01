Цього року тепло у будинках зʼявляється відповідно до індивідуального графіку кожної області.

Всі регіони України завершили підготовку до опалювального сезону. Цього року тепло у будинках зʼявляється відповідно до індивідуального графіку кожної області.

Як повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України, на це вплинув тепловий режим, а також кількість ремонтних та відновлювальних робіт.

У Вінницькій області до опалення вже підключено житлові будинки та обʼєкти соціальної інфраструктури. На обʼєктах теплоенергетики провели необхідні ремонтні роботи та заготовили пальне.

У Волинській області опалювальний сезон вже розпочали у Луцьку, Ковелі, Володимирі та Нововолинській громаді. У роботу запустили 775 котелень, теплопостачанням забезпечили понад 90% обʼєктів соціальної сфери.

З 16 жовтня в Дніпропетровській області розпочалося підключення до опалення закладів соціальної сфери. Котельні вже працюють у Кривому Розі та Покрові, наразі до опалення підключені 8% котелень. Дніпропетровщина технічно готова до опалювального сезону, здійснили перевірку мереж теплопостачання та обладнання, провели ремонтні роботи.

У Донецькій області опалювальний сезон у більшості громад розпочався 1 листопада. Наразі в роботу запустили 10 котелень, які опалюють 35 житлових будинків та обʼєктів соціальної інфраструктури.

Розпочали опалювальний сезон і в Житомирській області. Наразі працює 99% котелень, до централізованого опалення підключили 98% житлових будинків. Завершуються роботи із підключення житлових будинків до опалення у Житомирі, триває регулювання внутрішньобудинкових систем опалення у багатоквартирних будинках.

Наразі 56 громад Закарпаття ухвалили рішення про початок подачі тепла. У всіх інших громадах теплопостачання розпочнеться 1 листопада. До опалювального сезону повністю готові об’єкти житлово-комунального господарства та бюджетної сфери.

У Запорізькій області завершили підготовку до опалювального сезону. Відремонтували 1 котельню та 4,9 км теплових мереж. Опалювальний період вже розпочався для обʼєктів соціальної сфери. У житлових будинках тепло очікують з 1 листопада.

Комунальники Івано-Франківщини завершили планові ремонтні роботи для початку опалювального сезону. Громади вже ухвалили рішення про початок опалювального сезону, проте частина з них почне подавати тепло після 1 листопада. В області вже працюють 774 котелень із 815.

У Київському регіоні завершена типова підготовка об'єктів житлового фонду, водопровідно-каналізаційного та дорожньо-мостового господарства. Завершується реконструкція трьох котелень в місті Ірпінь. Провели ремонти котелень, теплових мереж, водопровідних та каналізаційних мереж і станцій, очисних споруд. Створили запаси деревного палива та вугілля.

Опалювальний сезон розпочався в усіх 69 територіальних громадах області. Першими до теплопостачання підключаються заклади соціальної інфраструктури: дитячі садки, школи, лікарні.

Із 30 жовтня розпочався в Києві опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання. Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва, однієї з найбільших у Європі, за технологією необхідно близько 7 днів.

Попри те, що Кіровоградщина повністю готова до опалювального сезону, опалювальний сезон тут розпочнеться тоді, коли протягом трьох днів температура повітря опуститься нижче +8 градусів. Таким є рішення органів місцевого самоврядування.

Опалювальний сезон стартував і у більшості місць тимчасового проживання та шелтерах, створених для ВПО Луганської області. З 1 листопада розпочалось забезпечення теплом таких місць у місті Красноград Харківської області та місті Київ. У всіх 37 Координаційних центрах допомоги ВПО Луганщини створили умови для функціонування в режимі пунктів обігріву на випадок відсутності електропостачання чи погіршення погодних умов. Також наявні генератори, створені запаси води та харчів.

68 територіальних громад Львівської області ухвалили рішення про початок опалювального сезону. Більшість з них вже подають тепло у навчальні заклади та заклади охорони здоровʼя. У Стрийській громаді розпочали опалення житлових будинків. Також вже з опаленням і Львів.

У Миколаївській області відремонтували 22 котельні та майже 9 км тепломереж. Опалювальний сезон розпочнеться у першій декаді листопада через теплу погоду. Проте в Південноукраїнську вже розпочали подачу тепла для житлових будинків та соціальної інфраструктури. У Первомайському і Вознесенському районах розпочинають опалення закладів соціальної інфраструктури.

Одеська область повністю готова до опалювального сезону: підготували 1315 котелень та майже 2000 км тепломереж. Подача тепла розпочнеться з урахуванням кліматичних умов регіону. Остаточні рішення органи місцевого самоврядування розпочнуть ухвалювати вже після 1 листопада. Сьогодні почалась подача тепла в Арцізький громаді, в той же час в Южненській лише з 4 листопада пройде підготовка електромереж до подачі тепла.

Полтавщина повністю готова до опалювального сезону. Тепло вже подають у заклади охорони здоровʼя, школи і дитячі садочки. З 22 жовтня триває подача теплоносія в житлові будинки Гадяцької громади. Сьогодні розпочалась подача тепла у Кобеляцькій та Миргородській громаді.

Рівненська область підготувала до роботи 975 котелень та 84 центральних теплових пунктів. Опалювальний сезон розпочато у 60 громадах, ще 4 готуються до подачі тепла.

Сумська область розпочала опалювальний сезон. Уже працюють 95 котелень, які опалюють житлові будинки та обʼєкти соціальної інфраструктури. Відновили 91% обʼєктів енергопостачання, які зазнали пошкоджень внаслідок атак і обстрілів.

Опалювальний сезон розпочато у 47 громадах Тернопільської області. Розпочали свою роботу 903 котельні, в тому числі 62 комунальні, які надають послуги з централізованого постачання тепла. У регіоні майже повністю покрили потребу у дровах, пелетах та вугіллі.

У Харківській області внаслідок атак на енергетичне обладнання ТЕЦ та ТЕС, тривають роботи з тепло- та енергозабезпечення для мешканців Харкова, Слобожанського, Пісочина, Солоницівки, Подвірків. Для реалізації цих робіт із резервного фонду державного бюджету передбачено 2,5 млрд гривень.

У Херсонській області опалювальний сезон розпочнеться в регіоні після утримання протягом трьох діб середньодобової температури повітря нижче +8С. До подачі тепла готові 44 котельні із 46, триває встановлення двох модульних котелень. На випадок аварійних ситуацій комунальні підприємства забезпечені генераторами.

Усі обʼєкти комунальної інфраструктури Хмельниччини готові до зими на 100%. Відремонтували 42 котельні, провели заміну 11,1 км теплових мереж. З 14 жовтня розпочато подачу тепла до обʼєктів соціальної сфери. Опалювальний період розпочато у всіх населених пунктах області, крім Білогір’я, Понінки та Славути.

Черкаська область провела всі планові роботи, опалювальний сезон розпочався. Наразі працює 59 котелень. З 23-24 жовтня тепло почали подавати до основної частки житлових будинків. Обʼєкти соціальної сфери області під’єднуються до системи опалення за заявками керівників закладів.

Чернівецька область також розпочала опалювальний сезон. Наразі працює 662 котельні, подано теплоносій до 582 житлових будинків, закладів освіти та медичних закладів.

У Чернігівській області працюють 465 котелень, які опалюють житлові будинки, заклади освіти та охорони здоровʼя.

Крім того, регіони розробили алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій у енергетичній системі. Це як установлення когенераційних установок, забезпечення генераторами, так і розробка планів взаємодії на випадок надзвичайних ситуацій.