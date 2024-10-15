Шмигаль: уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло

Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Про це на засіданні Кабміну сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перший напрям — це підготовка інфраструктури. Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

Другий напрям – це накопичення ресурсів. Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють.

Третій напрям підготовки до зими — це створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від «Фонду декарбонізації України» для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.