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Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, є поранені (оновлено)

Вибухи в місті пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, є поранені (оновлено)
Наслідки обстрілу
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва вночі вівторка загинула одна людина, 16 поранені.

Про це повідомили в ДСНС України. В одному з жилих районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. 

"Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 кв. м. Окрім цього, в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація", – повідомили рятувальники. 

Спершу Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Telegram повідомив про вибухи в обласному центрі, які було чути до оголошення сигналу повітряної тривоги.

Пізніше Повітряні сили попередили про швидкісні цілі в бік Миколаївщини. За інформацією моніторингових каналів, місто зазнало атаки балістичних ракет, попередньо С-300. 

Також у мережі писали про те, що окупанти поцілили у приватний житловий будинок, там розпочалася пожежа.

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