Поліція продовжує допомагати евакуюватись мирним мешканцям Куп’янського району Харківщини

З Куп’янського району Харківської області триває евакуація мирних мешканців.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Населені пункти Куп’янського району щоденно піддаються щільним обстрілам з боку військових Росії. Ворог гатить по селах з різного виду озброєння, руйнує житлові будинки”, - зазначили в поліції.
Мирні мешканці щодня звертаються до поліції з питань евакуації.
Зокрема, 14 жовтня правоохоронці вивезли 14 цивільних громадян з Куп’янську та с. Ківшарівка.
Поліцейські вивезли цивільних на службових автомобілях і передали евакуйованих волонтерам.
- В Куп’янському районі Харківщини посилять евакуаційні заходи через постійні обстріли з боку російської армії.