МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція продовжує допомагати евакуюватись мирним мешканцям Куп’янського району Харківщини

14 жовтня правоохоронці вивезли 14 цивільних з Куп’янську та с. Ківшарівка.

Поліція продовжує допомагати евакуюватись мирним мешканцям Куп’янського району Харківщини
Поліція продовжує допомагати евакуюватись мирним мешканцям Куп’янського району Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

З Куп’янського району Харківської області триває евакуація мирних мешканців.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Населені пункти Куп’янського району щоденно піддаються щільним обстрілам з боку військових Росії. Ворог гатить по селах з різного виду озброєння, руйнує житлові будинки”, - зазначили в поліції.

Мирні мешканці щодня звертаються до поліції з питань евакуації.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зокрема, 14 жовтня правоохоронці вивезли 14 цивільних громадян з Куп’янську та с. Ківшарівка.

Поліцейські вивезли цивільних на службових автомобілях і  передали евакуйованих волонтерам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies