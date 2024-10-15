Поліція продовжує допомагати евакуюватись мирним мешканцям Куп’янського району Харківщини

14 жовтня правоохоронці вивезли 14 цивільних з Куп’янську та с. Ківшарівка.

З Куп’янського району Харківської області триває евакуація мирних мешканців.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Населені пункти Куп’янського району щоденно піддаються щільним обстрілам з боку військових Росії. Ворог гатить по селах з різного виду озброєння, руйнує житлові будинки”, - зазначили в поліції.

Мирні мешканці щодня звертаються до поліції з питань евакуації.

Зокрема, 14 жовтня правоохоронці вивезли 14 цивільних громадян з Куп’янську та с. Ківшарівка.

Поліцейські вивезли цивільних на службових автомобілях і передали евакуйованих волонтерам.