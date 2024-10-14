У Куп'янському районі Харківщини посилюють евакуацію населення

В Куп’янському районі Харківщини посилять евакуаційні заходи через постійні обстріли з боку російської армії.
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Очільник ОВА зазначає, що останнім часом спостерігається посилення ворожих обстрілів з різного виду зброї по населених пунктах Куп'янського району.
Він додає, що сьогодні на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, серед яких більшість – це люди похилого віку.
"Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям", — пояснив він.
- 11 жовтня військові РФ скинули на Куп'янськ Харківської області 13 КАБів, з них 2 — термобаричні авіабомби "ОДАБ-1500".