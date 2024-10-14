ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії
ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Куп'янському районі Харківщини посилюють евакуацію населення

На території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів

У Куп'янському районі Харківщини посилюють евакуацію населення
Фото: Харківська ОВА

В Куп’янському районі Харківщини посилять евакуаційні заходи через постійні обстріли з боку російської армії.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Очільник ОВА зазначає, що останнім часом спостерігається посилення ворожих обстрілів з різного виду зброї по населених пунктах Куп'янського району.

Він додає, що сьогодні на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, серед яких більшість – це люди похилого віку.

"Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям", — пояснив він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies