У Куп'янському районі Харківщини посилюють евакуацію населення

В Куп’янському районі Харківщини посилять евакуаційні заходи через постійні обстріли з боку російської армії.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Очільник ОВА зазначає, що останнім часом спостерігається посилення ворожих обстрілів з різного виду зброї по населених пунктах Куп'янського району.

Він додає, що сьогодні на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, серед яких більшість – це люди похилого віку.

"Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям", — пояснив він.