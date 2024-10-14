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Ворог атакував Одеську область балістикою. Одна людина загинула

Пошкоджено два судна і склад з зерном. 

Уранці понеділка російська армія атакувала Одеську область балістикою. Станом на 12:50 відомо про одного загиблого і вісьмох поранених.

Під прицілом ворога знову опинилася припортова інфраструктура. Серед поранених двоє – у важкому стані, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України", – сказав він.

Пошкоджені цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже постраждало внаслідок обстрілу балістикою.

Окрім того, пошкоджено склад з зерном.

"Вкотре прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!" – наголосив начальник адміністрації. 

В Офісі генпрокурора уточнили, що також пошкоджена адмінбудівля. 

Удари по припортовій інфраструктурі

Російська армія в жовтні інтенсифікувала атаки на українську припортову інфраструктуру, зокрема судна з зерном для інших країн. 

11 жовтня ворог убив балістикою чотирьох людей, ще десятеро були поранені. 

9 жовтня ворог вдарив по портовій інфраструктурі, постраждало судно під прапором Панами. Загинули дев'ятеро людей. За два дні до того росіяни атакували судно під прапором Палау. Загинув чоловік. 

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