Ворог атакував Одеську область балістикою. Одна людина загинула

Уранці понеділка російська армія атакувала Одеську область балістикою. Станом на 12:50 відомо про одного загиблого і вісьмох поранених.
Під прицілом ворога знову опинилася припортова інфраструктура. Серед поранених двоє – у важкому стані, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
"Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України", – сказав він.
Пошкоджені цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже постраждало внаслідок обстрілу балістикою.
Окрім того, пошкоджено склад з зерном.
"Вкотре прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!" – наголосив начальник адміністрації.
В Офісі генпрокурора уточнили, що також пошкоджена адмінбудівля.
Удари по припортовій інфраструктурі
Російська армія в жовтні інтенсифікувала атаки на українську припортову інфраструктуру, зокрема судна з зерном для інших країн.
11 жовтня ворог убив балістикою чотирьох людей, ще десятеро були поранені.
9 жовтня ворог вдарив по портовій інфраструктурі, постраждало судно під прапором Панами. Загинули дев'ятеро людей. За два дні до того росіяни атакували судно під прапором Палау. Загинув чоловік.