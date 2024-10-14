За добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення

Розпочалась дев’ятсот шістдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаудари, скинувши 92 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3700 обстрілів, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи, Біла Береза, Прудянка, Гоптівка, Малі Проходи, Куп’янськ-Вузловий, Новоосинове, Греківка, Горохуватка, Часів Яр, Краматорськ, Олександропіль, Родинське та Макарівка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та ще один інший важливий об’єкт ворога.

На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку точилося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти атакували чотири рази неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 атак противника біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог двічі наступав поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі безуспішно намагались потіснити наші підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, вісім разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Ворожа авіація завдала 21 удар по Курській області, скинувши при цьому 31 керовану авіабомбу.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.