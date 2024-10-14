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Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області

Окупанти завдали 177 ударів по області.

Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 177 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Темирівці.

84 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Малу Токмачку. 

82 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя у ніч на 12 жовтня, травм зазнали жінки 55 та 22 років, а також 11-річна дівчинка.

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