Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 177 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Темирівці.

84 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Малу Токмачку.

82 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя у ніч на 12 жовтня, травм зазнали жінки 55 та 22 років, а також 11-річна дівчинка.