​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Світ зараз може бути на піку того, скільки здатна прожити людина, - вчені
Світ зараз може бути на піку того, скільки здатна прожити людина, - вчені
Трамп оголосив "Операцію Аврора": депортація усіх нелегалів та смертна кара
Трамп оголосив "Операцію Аврора": депортація усіх нелегалів та смертна кара
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
ГоловнаСуспільствоВійна

Десантники відбили ворожу атаку на Курахівському напрямку

Українські воїни відбиваючи російську атаку спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк.

Десантники відбили ворожу атаку на Курахівському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку українські десантники відбили масовану російську атаку.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"30 одиниць бронетехніки: 25 бронемашин із піхотою за підтримки 5 танків виїхали на штурм позицій окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Досягти раптовості окупантам не вдалося - колони вчасно були виявлені аеророзвідкою", - йдеться в повідомленні. 

Окупанти ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів-камікадзе. Успішно вступили в бій протитанкісти. Надійно спрацювали мінні загородження.

"Українські воїни відбиваючи російську атаку спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. Ще 1 танк було підбито. Також в ході бою знищили 33 окупанти. Ще стільки ж росіян зазнали поранень. Вціліла техніка втекла з поля бою від наших ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, наразі на Курахівському напрямку ситуація складна, ворог продовжує наступальні дії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies