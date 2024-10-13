Десантники відбили ворожу атаку на Курахівському напрямку

Українські воїни відбиваючи російську атаку спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк.

На Курахівському напрямку українські десантники відбили масовану російську атаку.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"30 одиниць бронетехніки: 25 бронемашин із піхотою за підтримки 5 танків виїхали на штурм позицій окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Досягти раптовості окупантам не вдалося - колони вчасно були виявлені аеророзвідкою", - йдеться в повідомленні.

Окупанти ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів-камікадзе. Успішно вступили в бій протитанкісти. Надійно спрацювали мінні загородження.

"Українські воїни відбиваючи російську атаку спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. Ще 1 танк було підбито. Також в ході бою знищили 33 окупанти. Ще стільки ж росіян зазнали поранень. Вціліла техніка втекла з поля бою від наших ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, наразі на Курахівському напрямку ситуація складна, ворог продовжує наступальні дії.