Під час обстрілу Білозерки на Херсонщині госпіталізували чоловіка

У нього виявили черепно-мозкові травми, контузію і уламкове поранення ноги.

Під час обстрілу селища Білозерка у Херсонській області постраждав 47-річний чоловік, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Його шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги.

Окрім того, після атаки у населеному пункті були пошкоджені кілька житлових будинків, у 17 квартирах вибиті вікна. Також зруйновано гараж, знищено автомобіль, що був всередині.

Фото: Херсонська ОВА

Раніше в ОВА повідомили, що чоловіку, який отримав контузію після обстрілу Білозерки, медики надали допомогу на місці.