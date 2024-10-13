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Під час обстрілу Білозерки на Херсонщині госпіталізували чоловіка

У нього виявили черепно-мозкові травми, контузію і уламкове поранення ноги. 

Під час обстрілу Білозерки на Херсонщині госпіталізували чоловіка
Фото: Херсонська ОВА

Під час обстрілу селища Білозерка у Херсонській області постраждав 47-річний чоловік, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Його шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги. 

Окрім того, після атаки у населеному пункті були пошкоджені кілька житлових будинків, у 17 квартирах вибиті вікна. Також зруйновано гараж, знищено автомобіль, що був всередині.

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Фото: Херсонська ОВА

Раніше в ОВА повідомили, що чоловіку, який отримав контузію після обстрілу Білозерки, медики надали допомогу на місці

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