В Маріуполі окупанти "посвятили" школярів у так званих "орлят"

Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі "посвятили" дітей середніх шкіл у так званих орлят.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Це обов’язкова “процедура” покликана не лише позбавити дітей національної самобутності, а й сформувати з них слухняних посіпак, які підтримуватимуть ідеологію та політику кремля, побудовану на ненависті та зневазі до своєї Батьківщини та будь-яких людських цінностей", — повідомляють в ЦНС.

У спротиві зазначають, що освіта на ТОТ України спрямована не на здобуття знань, а на русифікацію учнів.

"Діти змушені піднімати прапор росії та виконувати гімн цієї терористичної країни. Також у всіх навчальних закладах окупанти розмістили матеріали про російських бойовиків, які брали участь у знищенні Маріуполя, і назвати цей стенд "наші герої", — додають у ЦНС.

Центр національного спротиву нагадує — що така система виховання спрямована на перетворення української молоді на інструмент для зміцнення окупаційного режиму і це порушення Міжнародних прав людини.