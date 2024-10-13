Російський військовий влаштував диверсію і спалив БРДМ окупантів на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку агент руху “АТЕШ” із числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС РФ.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Агент руху “Атеш” з-поміж російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку. Поблизу н. п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання”, — йдеться в повідомленні партизанів.

У результаті БРДМ була повністю знищена.

“Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м’ясом”, — додають у русі “Атеш”.