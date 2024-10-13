Головне за ніч та ранок неділі, 13 жовтня: бої на Курахівському напрямку, розстріл українських полонених на Курщині

Нічна повітряна атака, 186 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 13 жовтня ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, а також 68-ма ударними БпЛА.

"До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ракетних ударів із застосуванням вісьмох ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ. Крім цього, здійснив 4243 обстріли, з них 156 - із реактивних систем залпового вогню.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже близько 668 930 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.

Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Глухівська, Шалигинська громади.

Більше інформації – в новині.

Російські війська розстріляли 9 українських військовополонених в Курській області, повідомляють аналітики Deep State.

"10 жовтня росіяни розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", — ідеться у повідомленні.

Як пишуть аналітики, Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи в Курській області, але відновити втрачене вкрай важко.

Напередодні російські окупанти за наказом командування стратили трьох українських військовополонених у Нью-Йорку Донецької області.

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