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Російська армія завдала 11 обстрілів по Сумщині

Під ворожими обстрілами опинилися Білопільська, Миропільська, Глухівська, Шалигинська громади. 

Російська армія завдала 11 обстрілів по Сумщині
обстріли Сумської області
Фото: Сумська обласна прокуратура

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Глухівська, Шалигинська громади.  

  • Шалигинська громада: здійснено пуски КАБ (3 вибухи). 
  • Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи). 
  • Миропільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (40 вибухів). 
  • Глухівська громада: завдано атаку КАБ (4 вибухи).

Із небезпечних обстрілюваних районів Сумщини підрозділ "Білий янгол" евакуював шість родин, у яких загалом перебуває дванадцять дітей.

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