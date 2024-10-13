Російська армія завдала 11 обстрілів по Сумщині

Із небезпечних обстрілюваних районів Сумщини підрозділ "Білий янгол" евакуював шість родин, у яких загалом перебуває дванадцять дітей.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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