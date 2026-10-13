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Хіба не ці

вперті непоквапливі нетлі,

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що цілу ніч шурхотять довкола лампи,

мали б нагадувати нам

про вразливість простору,

його умовність,

обірваність,

про крихкість траєкторії

польоту,

про те, що кожне видиме

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існування – лише привід для торгу

між світлом і темрявою?

Втім, довшає ніч,

важчають тіні,

нетлі бʼються об вічність,

губляться в ній,

розчиняються.

Виправдовують

своїм шурхотінням

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існування лампи, яку

не вимкнули.

Ніби перекладачі,

що своєю роботою

виправдовують існування

мови,

якою давно не говорять.