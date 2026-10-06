Алгоритми штучного інтелекту дійсно навчилися складати бездоганні речення та доволі правдоподібно імітувати людське співчуття. Чому ж тоді стандартизація мовлення, формалізація діагностики та цифрові «помічники» руйнують клінічний досвід, множать помилки та зупиняють професійне зростання самого терапевта?

Фото: Державний університет телекомунікацій

Нині стрічки новин і фахові платформи густо рясніють пропозиціями чергової цифрової панацеї в сфері ментального здоровʼя: сервіси автоматичного транскрибування сесій, платформи, які беруться вимірювати «рівень емпатії», мультиагентні симулятори пацієнтів, персональні ШІ-двійники відомих теоретиків, до яких можна будь-якої миті звернутися,тощо. Рекламні банери обіцяють підтримку 24/7 без черг, пекучого сорому та погодинної оплати, а практикуючим фахівцям пропонують нарешті «позбутися зайвої рутини».

Цей ринок стрімко заповнює колосальний дефіцит доступної допомоги та загальну психоемоційну виснаженість суспільства. За даними Американської психологічної асоціації (APA), вже понад 77% ліцензованих терапевтів фіксують, що їхні пацієнти використовують сторонні чат-боти як додаткових «консультантів». Люди несуть у діалогові вікна тривогу, безсоння, сімейні драми та розпач. Утім, саме тут оголюється нерв, про який ентузіасти технологій воліють мовчати: понад 94% опитаних клініцистів висловлюють глибоке занепокоєння щодо наслідків такої взаємодії.

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І ця тривога свідчить не стільки про корпоративний страх терапевтів перед інноваціями, скільки про пряме щоденне спостереження за тим, як надмірна формалізація та настійливі спроби звести психіку до математичних моделей ламають клінічну діагностику, спотворюють стосунки і підривають саму суть професії.

Третій зайвий в кабінеті: етичний розрив гуманістичного виміру і «смерть» живої присутності

Багато сервісів починають пропонувати, здавалося б, невинну послугу — автоматичний запис, транскрипцію та аналітику сеансу за допомогою ШІ. Мовляв, терапевту більше не треба вести записи власноруч, адже за нього все зробить і структурує спеціалізований розумний софт. Проте для глибинної клінічної практики це означає лише одне — фундаментальну катастрофу.

Поява будь-якого цифрового посередника, що веде фіксацію в кабінеті чи на захищеному онлайн-зв’язку, — це пряме руйнування терапевтичного альянсу, порушення базової етики та принципів лікування. Це буквальне запрошення когось стороннього в простір, який за своєю природою має гарантовано залишатися абсолютно герметичним і захищеним.

Клієнт неминуче говорить інакше, коли знає, що кожне його слово і кожна емоція слухається, записується і передається на сторонній сервер. В такий спосіб, інтимний процес терапевтичного спілкування непомітно перетворюється на свідчення під протокол.

Найбільш руйнівні наслідки це має для майбутнього професії та самого спеціаліста.

Професійний інфантилізм початківця

Якщо молодий фахівець зі старту практики делегує спостереження, виділення головного та структурування матеріалу алгоритму, він ризикує ніколи не сформуватися у зрілого спеціаліста. Вміння утримувати ту саму «рівномірно розподілену увагу», відстежувати власні реакції, витримувати напругу перед живим досвідом кабінеті та самостійно вибудовувати гіпотези — це професійний м'яз, який напрацьовується виключно власною систематичною працею. Віддаючи цю роботу сторонньому сервісу, терапевт-початківець добровільно відмовляється від формування власного клінічного мислення на користь чужого автоматизованого шаблону.

Симптом вигорання досвідченого практика

Для зрілого фахівця поява в роботі ботів для запису та алгоритмічних підказок свідчить не про його технологічну обізнаність та вправність, а про критичну людську та професійну втому, які серйозно ставлять під питання його здатність продовжувати свою професійну діяльність. Це скоріше сигнал того, що терапевт більше не має внутрішнього ресурсу витримувати досвід інших людей і несвідомо шукає привід відсторонитися від процесу.

Адже коли в контакті зникає жива суб'єктна включеність, про лікування та реальну допомогу мова вже просто не йде.

Ілюзія метрик: як всюдисуща стандартизація множить хибні діагнози

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Коли софт береться рахувати семантичні маркери, частотність слів, швидкість мовлення і будувати графіки динаміки симптомів, розробники говорять про тріумф доказовості. Але для клініцистів і реальної практики це прямий шлях до серйозного спотворення значущих даних.

Підміна живого контексту абстрактним симптомом

Будь-який алгоритм оцінює семантику виключно лінійно, послідовно у формулах формальної логіки. Та парадокс у тому, що саме формальна логіка стає головною проблемою і джерелом викривлення, коли справа стосується людської психіки.

Показовим прикладом став відомий випадок американської Національної асоціації розладів харчової поведінки (NEDA): чат-бот, покликаний замінити живих консультантів лінії підтримки, почав роздавати пацієнтам з анорексією та булімією прямі поради щодо дефіциту калорій та схуднення. Алгоритм просто вихопив скаргу на вагу й спрацював за поверхневим побутовим сценарієм, буквально штовхаючи людей у загострення хвороби.

Ланцюг множинних діагностичних збоїв

Дослідження в The Lancet Digital Health та Nature Medicine, присвячені надійності ШІ в сфері психіатрії, фіксують високий відсоток хибних маркувань. Природна людська скорбота через втрату за формальними шкалами легко маркується алгоритмом як великий депресивний розлад. Водночас високофункціональний депресивний пацієнт або замаскований суїцидальний ризик алгоритмом повністю ігноруються лише тому, що окремі слова на поверхні звучать цілком оптимістично.

Хибна терапевтична мішень

Якщо спеціаліст починає спиратися на подібні дашборди («пацієнт на 40% був тривожнішим, ніж минулого вівторка»), він непомітно починає лікувати саме тривожний показник на моніторі, замість глибинного внутрішнього розлому всередині конкретної людини, що довірила свій досвід і звернулася по допомогу. Механічні спроби знизити будь-яку формальну цифру в метриках і графіках, неминуче призводять до вибору помилкових інтервенцій, які можуть абсолютно не відповідати структурі психіки того чи іншого пацієнта, та заводять терапію в глухий кут або й зовсім спричиняють шкоду.

Сикофантія та підживлення марення

До суто діагностичних збоїв додається ще одна системна вада мовних моделей — сикофантія (тобто схильність алгоритму підтакувати й догоджати). Модель від початку запрограмована утримувати увагу користувача, намагатися сподобатися йому та м'яко погоджуватися з будь-якою його тезою.

У клінічному полі це вже стає відверто небезпечним. Дослідження психіатрів з King's College London зафіксували, що тривала взаємодія з ШІ нерідко лише підкріплює параноїдні ідеї, грандіозні фантазії та психотичні розриви. Замість того щоб повернути людину до тестування реальності, чітко встановити межі та зупинити регрес, алгоритм послужливо підхоплює маревний наратив клієнта, розгортає його і створює для нього герметичну ехокамеру. Судові позови щодо сервісів, чиї алгоритмічні співрозмовники днями підтверджували хворобливі фантазії підлітків аж до непоправних кроків, — уже сумний факт нашої сучасності.

Чому несвідоме не піддається оптимізації?

Глибинний розрив між алгоритмом і терапією пролягає зовсім не в швидкості процесорів, а в самій природі людської психіки.

Наше Несвідоме не говорить текстом

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Модель бачить тільки зовнішню поверхню — фасад раціонального, узгодженого мовлення. Справжня ж клініка починається там, де мова якраз терпить невдачу і розсипається: у випадкових обмовках, затинаннях, захисному сміху, раптовій зміні теми та, передусім, у довгій, напруженій паузі. Для комп'ютера тиша — це звичайний збій передачі даних або технічний нуль інформації. Для клініциста ж саме в цій тиші розгортається опір, проявляється сором чи виникає пік витісненої тривоги. Алгоритм за своєю структурою залишається глухим до неназваного.

Неможливість стосунків без тіла

Зцілює не сам по собі правильний алгоритмічний скрипт. Зцілює насамперед безпечний міжсуб'єктний контакт, у якому повноцінно розгортаються специфічні відносини, і де зустрічаються два живих людських досвіди. Штучний інтелект апріорі позбавлений тілесності, смертності, власного досвіду безсилля, відчуттів провини чи болю. Коли він видає конструкцію «я відчуваю ваш біль», це не співчуття, а лише найбільш імовірна математична комбінація токенів. У результаті людина залишається наодинці з дзеркалом, щиро вважаючи, що говорить з кимось іншим.

Протверезіння замість культу

Штучний інтелект ніколи не перепише законів функціонування людської психіки. У найближчі роки на цю сферу неминуче чекає регуляторне протверезіння: сувора юридична відповідальність за несертифіковані алгоритмічні висновки, пряма заборона запису сесій безпосередньо в хмарні LLM-сервіси без захищених медичних контурів і чітке розмежування між суто технічним софтом для клінік та живим лікувальним процесом.

Людські кризи та душевний біль неможливо вилікувати оптимізацією токенів і підрахунком відсотків на графіку. Допоки для відновлення людині потрібна інша людина, здатна почути приховане між словами й витримати її біль поруч із собою, жива терапевтична присутність у кріслі залишається єдиною незамінною умовою одужання.