Травма війни не закінчується на фронті: чому підтримка потрібна родинам ветеранів і всьому суспільству

Коли ми говоримо про повернення ветеранів до цивільного життя, то часто маємо на увазі, що саме вони повинні знову адаптуватися до його правил. Але реінтеграція – це взаємний процес. Ветеран вчиться жити зі своїм новим досвідом, родина заново вибудовує близькість і ролі, роботодавці вчаться бачити у військовому досвіді компетенції, а суспільство – взаємодіяти з людьми, які пройшли війну, без стигматизації. І чим раніше ми перестанемо вважати реінтеграцію проблемою самого ветерана, тим менше нових криз створимо після війни.

Фото: Федерація дзюдо України Українські ветерани

Повертається не та сама людина. Але й родина вже не та сама

За роки служби змінюється не тільки військовий. Поки одна людина перебуває на фронті, інша часто фактично перебудовує життя родини: самостійно виховує дітей, ухвалює рішення, відповідає за фінанси, побут, безпеку, старших родичів. Вона живе між телефонними дзвінками, повідомленнями, новинами про обстріли та періодами, коли зв’язку немає. Діти дорослішають, звикаючи до фізичної або емоційної відсутності одного з батьків. За цей час кожен член сім’ї виробляє власні механізми виживання.

А потім людина повертається, і суспільне очікування часто звучить дуже просто: нарешті все знову буде нормально.

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Але «як раніше» вже не буде, і це не означає, що з родиною щось не так. Військовий досвід змінює сприйняття небезпеки, відповідальності, контролю, часу, близькості, довіри. Цивільний досвід кількох років очікування і самостійного життя також змінює людину. Те, що допомагало вижити кожному окремо, після возз’єднання може стати джерелом конфліктів.

Повернення ветерана – це не момент, а процес. Родині доводиться фактично знайомитися заново: домовлятися про ролі, межі, побут, батьківство, гроші, близькість, право кожного на власний простір. Іноді люди щиро люблять одне одного, але не розуміють, що відбувається з близькою людиною і як на це реагувати.

У цей момент родина не повинна залишатися сам на сам із завданням, до якого її ніхто не готував.

Підтримувати родину – не означає робити з неї терапевта

Одна з небезпечних помилок – перекласти психологічне відновлення ветерана на найближчих людей. Ми часто говоримо родинам: будьте терплячими, підтримуйте, не тисніть, правильно реагуйте. Але за цими правильними порадами легко не помітити, що чоловік чи дружина самі можуть роками перебувати у стані виснаження, тривоги й невизначеності.

Близька людина не повинна ставати психологом, психіатром чи реабілітологом. Її завдання – залишатися близькою людиною. Для цього їй самій потрібні знання, підтримка і можливість відновлювати власний ресурс.

Саме цей принцип ми дедалі виразніше бачимо у практичній роботі «ДОЛАДУ». Організація починала з психологічної підтримки захисників і ветеранів у медичних та реабілітаційних закладах, але з часом робота перетворилася на ширшу екосистему відновлення, яка включає окремий напрям сімейних програм. За три роки через програми організації пройшли понад 2000 ветеранів і ветеранок, було проведено понад 6000 індивідуальних психологічних інтервенцій, а до сімейних програм долучилися близько 120 членів ветеранських родин.

Цей досвід важливий не стільки цифрами, скільки висновком: працювати лише з ветераном недостатньо. Людина повертається не у вакуум, а в систему стосунків. І якщо ця система не розуміє, що з нею відбувається, то навіть якісна індивідуальна психологічна допомога матиме обмежений ефект.

Травма поширюється далі за межі однієї людини

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У психології наслідків війни важливо бачити не лише індивідуальний рівень. Тривала війна змінює родини, робочі колективи, громади, способи комунікації та саме відчуття безпеки в суспільстві. Ми всі живемо в умовах повторюваної загрози, втрат, повітряних тривог, мобілізації, розлуки, невизначеності щодо майбутнього. Різниця полягає у масштабі й характері досвіду, але війна давно перестала бути досвідом лише тих, хто перебуває на передовій.

Україні потрібна не тільки система лікування психологічних розладів, а культура ментального здоров’я. Це різні речі.

Система лікування реагує тоді, коли проблема вже стала клінічною. Культура ментального здоров’я дає людині мову, якою вона може описати свій стан, знання про те, коли варто звертатися по допомогу, і середовище, в якому таке звернення не сприймається як слабкість. Вона вчить родичів не лікувати близького самотужки, роботодавців – не боятися людей із бойовим досвідом, а суспільство – не коливатися між двома крайнощами: героїзацією ветерана і страхом перед ним.

Реінтеграція відбувається не в кабінеті психолога

Психологічна допомога може дати людині інструменти для роботи з травматичним досвідом, тривогою чи втратою, але після консультації вона повертається додому, виходить на роботу, їде громадським транспортом, спілкується з сусідами, веде дитину до школи, оформлює документи в державній установі. Саме там і відбувається справжня реінтеграція.

Якщо ветеран після якісної психологічної реабілітації стикається з дискримінацією при працевлаштуванні, нерозумінням у колективі, недоступністю послуг або постійним відчуттям, що його досвід робить його «іншим», ми не можемо говорити про завершене відновлення.

Тому дедалі більше програм виходять за межі суто терапевтичної моделі. У «ДОЛАДУ», наприклад, принцип «рівний – рівному» поєднується з емоційним відновленням, усвідомленням нових навичок і життєвих цілей та поверненням відчуття власної спроможності. Інші напрями роботи організації стосуються професійної адаптації й підприємництва. Це не випадкове розширення психологічної програми. Воно відображає просту закономірність: людині важко відчувати себе відновленою, якщо вона не розуміє, де її місце у мирному житті, як застосувати свій досвід і як забезпечити себе та свою родину.

Адже психосоціальна підтримка, фізичне здоров’я, професійна реалізація, підтримка родини та включеність у громаду мають працювати не як окремі світи, а як пов’язана система.

Суспільству теж доведеться навчитися повертатися з війни

Ми багато говоримо про те, чи готові ветерани повернутися в цивільне життя. Набагато рідше ставимо дзеркальне питання: чи готове цивільне життя зустріти ветеранів?

Це питання не тільки до держави. Воно до роботодавця, який проводитиме співбесіду. До вчителя, у класі якого навчається дитина військового. До сімейного лікаря, соціального працівника, журналіста, сусіда, чиновника, менеджера, який отримає у свою команду людину після служби. До кожного з нас.

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Станом на 2026 рік українські ветеранські громадські організації вже значною мірою працюють саме з цією ширшою реальністю. За даними загальнонаціонального мапування IREX, 66% таких організацій надають психологічну підтримку, 63% проводять культурні та спортивні активності, що сприяють відновленню і соціальній реінтеграції, а 39% надають консультаційний або кейсовий супровід ветеранам та їхнім родинам. Це показує, наскільки далеко реальні потреби вже вийшли за межі моделі «ветеран – психолог».

Наступний крок – щоб так само змінилося наше суспільне уявлення про відновлення.

Ми не можемо вимагати від людини після війни просто повернутися у точку, з якої вона пішла. Такої точки більше немає. Натомість можемо створити умови, у яких ветеран не муситиме самотужки долати дистанцію між військовим і цивільним світом, родина не залишатиметься єдиною системою його підтримки, а психологічна допомога не починатиметься лише тоді, коли людина вже не справляється.

Війна справді не закінчується на лінії фронту. Її наслідки входять у наші домівки, стосунки, робочі колективи і громади. Саме тому відновлення теж не може відбуватися лише в кабінеті психолога. Воно має відбуватися всюди, де люди після пережитого знову будують життя разом.