Негатив полює на надію: як втримати внутрішній простір

Вранці слухала ефір на одній із провідних радіостанцій — і вже за десять хвилин відчула знайому, майже фізичну важкість. Тривожні зведення, загрозливі прогнози, напружені коментарі.

Фото: ДСНС

Зовнішні обставини сьогодні, нема де правди діти, не витримують жодної критики. Війна дотягується до кожного, де б ми не були — у формі чи в цивільному житті. І б’є вона не лише по домівках та АЗС, а й по нашій психіці через нескінченний інформаційний потік.

На нас полюють дрони, а негатив полює на надію. А без надії вижити в наших обставинах, будемо відвертими, майже неможливо. Надія піднімає нас із ліжка, допомагає піклуватися про себе і близьких, і робити зі свого життя десерт, а не гірку пілюлю.

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Коли зовнішній світ тріщить по швах, наше внутрішнє життя — чи не єдина зона безумовного впливу. Ми обираємо свій стан, а внутрішнє налаштування створює день і день наступний. Не в сенсі магічного мислення чи токсичного оптимізму, а в сенсі щоденної, часом рутинної внутрішньої гігієни.

Закликаю стати для самого себе спостерігачем — зайняти позицію ведучого у галасливій студії.

Помічайте свій внутрішній діалог: якщо коментарі з позначкою «мінус» починають витісняти будь-які помірковані оцінки чи думки зі знаком «плюс», час пригальмувати. Важливо нагадати собі: світ навколо складний, але він не чорно-білий. І те, якою оптикою ми користуємося, обираємо саме ми.

Ось проста тілесно-поведінкова практика, доступна тут і зараз, в моменті. А як відомо, з моментів наше життя і складається.

Практика повернення до себе: «Моменти захоплення»

1. Фокус на деталях

Звертайте увагу на речі, які дають живий відгук: осіннє світло крізь листя, неочікувано гарна квітка на клумбі вздовж дороги, теплий короткий погляд із незнайомцем у черзі за кавою, жарт із баристою. Це мікродози відчуття життя, які втомлений мозок зазвичай знецінює й пропускає.

2. Тілесне маркування

Коли відчуваєте такий момент — зафіксуйте його. Скажіть собі: мені приємно. Дозвольте тілу прожити радість.

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Це звучить наївно лише до першої спроби. Тілесні відчуття розривають ланцюжок автоматичних тривожних думок і створюють фізичний якір у реальності.

3. Ефект резонансу

Діліться цими спалахами з тими, кому довіряєте. Проговорений із близькими момент радості закріплюється у пам’яті значно глибше.

Можна укласти просту домовленість із другом або близькою людиною: помітив щось світле — надішли коротке повідомлення чи фото без приводу. Без аналітики, без новин. Просто знак: «Ось тут є краса чи приємність. Я її бачу. Я тримаюся».

У результаті ми повертаємо контроль над власним простором. Зрештою, на-дія означає покладатися на дію, а наші дії точно в наших руках.