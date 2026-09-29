Reuters: Росія збільшить військові витрати у 2027 році на 27%

Це буде найбільша сума з початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

Росія планує витратити на оборону у 2027 році 17,1 трлн рублів ($202,58 млрд). Це приблизно на 27% більше, ніж передбачали початкові бюджетні плани, і найбільша сума з початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядові документи країни-агресора.

Загалом протягом наступних трьох років на оборону Росія планує спрямувати близько 50 трлн рублів. Водночас фактичні оборонні витрати за 2026 рік уряд не розкриває, оскільки ця інформація засекречена. Частину військових видатків також можуть проводити за іншими статтями бюджету.

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Документи також показують, що прогнозований дефіцит російського бюджету на 2026 рік зріс до 3,2% ВВП. Раніше уряд оцінював його у 1,6% ВВП.

Видатки бюджету цього року планують збільшити на 13,2% – до 48,6 трлн рублів, що становитиме 20,9% ВВП.Уряд Росії має подати проєкт бюджету до парламенту до 1 жовтня.

Минулого тижня влада оголосила про плани підвищити податки у 2027 році, щоб покрити зростання дефіциту. Зокрема, новий податок на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, за оцінками в документах, може приносити близько 200 млрд рублів на рік.

Водночас Росія збільшить план чистих запозичень у 2026 році на 26% – до 5 трлн рублів. Для скорочення дефіциту уряд також планує витратити 459 млрд рублів – близько 11% ліквідної частини Фонду національного добробуту.

Окремо влада знизила прогноз доходів від нафти й газу на 2026 рік – із 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів. Державний борг Росії, згідно з документами, у 2027 році має зрости до 21,7% ВВП проти 19,9% у 2026 році. Це перевищить позначку у 20%, яку російська влада вважає безпечною.

Загальний обсяг запозичень у 2027 році планують збільшити на 43% – до 7,7 трлн рублів.