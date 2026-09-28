Міністр агрополітики: через блокаду портів Росією українські фермери ризикують втратити 10 млрд доларів

Україна зробила запит на 1,1 мільярд євро – стільки, за оцінками уряду, потрібно для експорту 22 мільйонів тонн агропродукції.

Міністр аграрної політики й продовольства Тарас Висоцький вважає нинішню ситуацію в аграрному секторі найскладнішою за час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це він заявив журналістам у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

Головною причиною він назвав зупинку можливості експорту сільськогосподарської продукції з глибоководних портів України.

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"Маємо констатувати, що ситуація в українському аграрному секторі найскладніша з початку повномасштабного вторгнення… Є ризик, що не буде експортовано близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів", – сказав Висоцький.

Міністр додав, що без можливостей експорту посівні площі в Україні зменшаться на 35-40%, що загрожує втратами для української економіки до 5% ВВП.

"Це також будуть незворотні втрати для міжнародної продовольчої безпеки", – застеріг Виський.

Він пояснив, що альтернативні залізничні та автомобільні маршрути, які пролягають через ЄС, здатні покрити лише половину потреб України в експорті агропродукції. Нині обговорюють їх подальше розширення.

Інший, більш терміновий крок, який пропонує Україна партнерам, - вивозити зерно через глибоководні порти Німеччини або Нідерландів. Це передбачає здорожчання продукції за рахунок додаткових логістичних витрат. Київ очікує на допомогу ЄС у цьому питанні.

"На сьогодні фермери українські не мають можливості це оплатити, бо це буде величезний збиток їхній діяльності. Тому я якраз обговорюю можливість знайти шляхи компенсації додаткової вартості логістики всередині Європейського Союзу. Це не обов’язково треба платити українським фермерам – можна просто компенсувати європейським перевізникам", – пояснив Висоцький.

Міністр нині перебуває з візитом у Брюсселі, де має намір особисто долучитися до засідання Ради ЄС із аграрних питань. Також у нього запланована зустріч із аграрним єврокомісаром. Він уточнив, що у Києва "немає очікувань" щодо прямої допомоги постраждалим українським фермерам: запит стосується лише покриття логістичних витрат.

Висоцький також повідомив, що Україна зробила запит на 1,1 мільярд євро – стільки, за оцінками уряду, потрібно для експорту 22 мільйонів тонн агропродукції.

"Це дозволило би отримати критичний мінімум для продовження весняних посівних робіт", – наголосив міністр і додав, що Київ розраховує саме на нові кошти від ЄС, а не в межах наявних макрофінансових програм, зокрема – багатомільярдного кредиту Ukraine support loan.