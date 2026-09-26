Euractiv: Сербія очікує продовження газової угоди з Росією після розмови Вучича з Путіним

Сербія розраховує продовжити угоду з Росією про постачання газу після телефонної розмови президента країни Александра Вучича з главою Кремля Володимиром Путіним. Белград прагне домовитися про більш тривалий контракт.

Про це пише Euractiv.

Чинна домовленість спливає 30 вересня. За словами Вучича, після розмови з Путіним він очікує її продовження та збереження стабільних поставок російського газу.

Сербський президент також заявив, що країна й надалі може отримувати газ за ціною 318 євро за тисячу кубометрів, тоді як ринкова ціна, за його словами, нині становить 868 євро.

Контекст

Сербія залишається значною мірою залежною від російського газу. Попередній трирічний контракт завершився влітку 2025 року, і відтоді Белград користується короткостроковими продовженнями. Окрім російських поставок, країна імпортує газ з Азербайджану та має власний видобуток, однак його недостатньо.