Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ГоловнаЕкономікаФінанси

Euractiv: Сербія очікує продовження газової угоди з Росією після розмови Вучича з Путіним

Чинна домовленість спливає 30 вересня.

Euractiv: Сербія очікує продовження газової угоди з Росією після розмови Вучича з Путіним
Александр Вучич і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Сербія розраховує продовжити угоду з Росією про постачання газу після телефонної розмови президента країни Александра Вучича з главою Кремля Володимиром Путіним. Белград прагне домовитися про більш тривалий контракт.

Про це пише Euractiv.

Чинна домовленість спливає 30 вересня. За словами Вучича, після розмови з Путіним він очікує її продовження та збереження стабільних поставок російського газу. 

Сербський президент також заявив, що країна й надалі може отримувати газ за ціною 318 євро за тисячу кубометрів, тоді як ринкова ціна, за його словами, нині становить 868 євро.

Контекст

Сербія залишається значною мірою залежною від російського газу. Попередній трирічний контракт завершився влітку 2025 року, і відтоді Белград користується короткостроковими продовженнями. Окрім російських поставок, країна імпортує газ з Азербайджану та має власний видобуток, однак його недостатньо.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies