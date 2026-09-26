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Міноборони: Україна за тиждень уразила 6 стратегічних НПЗ Росії на відстані до 1600 км від фронту

Також уражено російський завод "Іскра".

Міноборони: Україна за тиждень уразила 6 стратегічних НПЗ Росії на відстані до 1600 км від фронту
Пожежа на Московському НПЗ
Фото: ССО

Україна протягом тижня завдала ударів по шести стратегічних нафтопереробних заводах Росії, розташованих на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Також уражено підприємство, яке виробляє електронні компоненти для російського озброєння.

Про це повідомило Міноборони України.

Серед основних цілей були Московський НПЗ потужністю близько 12 млн тонн переробки нафти на рік, Пермський НПЗ – близько 13 млн тонн, Новошахтинський – 7,5 млн тонн, а також "Башнефть-УНПЗ" із потужністю близько 7,5 млн тонн.

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Під ударом також опинився Куйбишевський НПЗ "Роснефти", який може переробляти близько 7 млн тонн нафти на рік, та Ільський НПЗ у Краснодарському краї з потужністю близько 6,6 млн тонн на рік.

Окремо Міноборони повідомило про ураження заводу "Іскра". Підприємство виготовляє електронні компоненти для російського озброєння, зокрема для керованих авіаційних ракет та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

У Міністерстві оборони заявили, що удари по російських підприємствах спрямовані на позбавлення РФ матеріально-технічних ресурсів для ведення війни проти України.

"Наші deep- та middle-страйки є закономірною і справедливою відповіддю на російський терор, щоденні обстріли українських міст, цивільної інфраструктури та нашої енергетики", – зазначили у відомстві.

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У Міноборони наголосили, що Україна продовжує системно завдавати ударів по об'єктах, які мають значення для російського паливно-енергетичного комплексу та оборонної промисловості.

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