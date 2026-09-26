Російські пропагандистські ресурси знову поширюють дезінформацію про нібито існування в Україні "таємних тюрем СБУ", де начебто катують цивільних.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

На державних пропагандистських ресурсах РФ з'явилася серія матеріалів із нібито свідченнями "волонтерки з Краматорська". За її словами, під час проведення АТО її начебто утримували у "підвалі СБУ", де катували, залякували та погрожували її родині.

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У ЦПД зазначили, що подібні емоційні історії російська пропаганда систематично поширює ще з 2014 року. Водночас, за даними Центру, заяви російської сторони про існування "таємних тюрем" не отримали підтвердження з боку міжнародних правозахисних організацій та моніторингових місій.

У Центрі вважають, що повернення до таких сюжетів є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на виправдання російської агресії та окупації українських територій.

За оцінкою ЦПД, через подібні матеріали російська пропаганда намагається створити образ Росії як нібито "захисника" населення Донбасу від "злочинів України".

Водночас численні задокументовані міжнародними організаціями випадки катувань і жорстокого поводження з цивільними на окупованих Росією територіях України стосуються саме російських сил.