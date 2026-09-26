Окупанти атакували Миколаївщину дронами, ракетами та КАБами: є пошкодження

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська протягом минулої доби та вранці 26 вересня атакували Миколаївську область безпілотниками, ракетами та керованими авіабомбами. Постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Учора та сьогодні російські війська атакували область ударними БпЛА типу "Shahed". Постраждалих немає.

Реклама

Під ранок ворог завдав ударів КАБами по портовій та енергетичній інфраструктурі Миколаївського району. Через атаку без електропостачання залишалися три населені пункти. Енергетики відновили електропостачання.

Російські війська завдали двох ударів ракетами "Бандероль" по Радісносадівській та Степівській громадах Миколаївського району.

Внаслідок цього пошкоджені вісім приватних будинків, адміністративна будівля, два складські приміщення, дачний будинок та повітряна лінія електропередач. Люди не постраждали.

Крім того, російські війська атакували Очаківську та Галицинівську громади трьома FPV-дронами. Постраждалих немає.