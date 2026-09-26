Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Миколаївщину дронами, ракетами та КАБами: є пошкодження

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі 

Окупанти атакували Миколаївщину дронами, ракетами та КАБами: є пошкодження
Миколаївщина після обстрілу
Фото: ДСНС

Російські війська протягом минулої доби та вранці 26 вересня атакували Миколаївську область безпілотниками, ракетами та керованими авіабомбами. Постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Учора та сьогодні російські війська атакували область ударними БпЛА типу "Shahed". Постраждалих немає.

Реклама

Під ранок ворог завдав ударів КАБами по портовій та енергетичній інфраструктурі Миколаївського району. Через атаку без електропостачання залишалися три населені пункти. Енергетики відновили електропостачання.

Російські війська завдали двох ударів ракетами "Бандероль" по Радісносадівській та Степівській громадах Миколаївського району. 

Внаслідок цього пошкоджені вісім приватних будинків, адміністративна будівля, два складські приміщення, дачний будинок та повітряна лінія електропередач. Люди не постраждали.

Крім того, російські війська атакували Очаківську та Галицинівську громади трьома FPV-дронами. Постраждалих немає.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies