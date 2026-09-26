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У Краснодарському краї РФ після атаки дронів горить Ільський НПЗ

Потужність підприємства становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

У Краснодарському краї РФ після атаки дронів горить Ільський НПЗ
Ільський НПЗ горить
Фото: Exilenova+

У Краснодарському краї Росії в ніч проти 26 вересня після атаки безпілотників сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі.

Про це свідчить OSINT-аналіз Astra.

За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько опівночі. Вони повідомляли про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони, після чого на території нафтопереробного підприємства виникла пожежа.

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За даними Astra, на кадрах очевидців видно займання на Ільському НПЗ імені Олексія Шамара в однойменному селищі Сєвєрського району, приблизно за 50 кілометрів від Краснодара.

Потужність підприємства становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. На заводі працюють шість технологічних установок первинної переробки.

Ільський НПЗ є одним із великих підприємств нафтопереробної галузі на півдні Росії. Його продукція, за даними Astra, зокрема використовується для забезпечення російських військ.

Сировину підприємство отримує через систему нафтопроводів російської компанії "Транснефть".

Водночас у Ростовській області РФ унаслідок нічної атаки безпілотників були пошкоджені промислові об'єкти та житлові будинки.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що поранення отримали п'ятеро людей, серед них одна дитина. За його словами, один постраждалий — у Таганрозі, ще четверо — в Азові. Усі постраждалі госпіталізовані.

Російська влада заявила про знищення понад 30 безпілотників над Ростовом-на-Дону, Каменськом-Шахтинським, Новошахтинськом, Таганрогом, Азовом, а також Азовським, М'ясниковським і Неклинівським районами.

В Азові, за словами губернатора, внаслідок падіння БпЛА пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, промислові об'єкти, школа, палац культури й автомобілі. У Ростові пошкоджено кілька автомобілів.

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