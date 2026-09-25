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Розвідка: Росія "намалювала" собі друге місце на світовому ринку зброї

За даними SIPRI, Росія посідає третє місце, а її експорт впав на 64%.

Розвідка: Росія "намалювала" собі друге місце на світовому ринку зброї
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Росія намагається представити себе другим найбільшим експортером озброєнь у світі, використовуючи власні оцінки замість підтверджених даних про фактичні поставки. 

Про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, прокремлівський Центр аналізу світової торгівлі зброєю (ЦАМТО) заявив, що у 2025 році Росія нібито експортувала озброєння приблизно на $15 млрд, отримавши 12,55% світового ринку.

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Як зазначає українська розвідка, ця цифра не має достатньої доказової бази. Сам ЦАМТО визнає, що після 2022 року Москва практично припинила публікувати дані про виконання експортних контрактів. 

Тому оцінка у $15 млрд значною мірою ґрунтується на заяві Путіна про валютну виручку від експорту озброєнь.

Для порівняння СЗРУ наводить дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). За його підрахунками, у 2021–2025 роках російський експорт основних озброєнь скоротився на 64% порівняно з 2016–2020 роками. Частка Росії на світовому ринку зменшилася з 21% до 6,8%.

За актуальними даними SIPRI, у 2021–2025 роках Росія посіла третє місце серед найбільших експортерів основних озброєнь після США та Франції. Її частка становила 6,8% світового експорту.

SIPRI також зазначає, що падіння російського експорту на 64% стало найбільшим серед десяти провідних постачальників зброї. Інститут пов’язує скорочення, зокрема, зі значним падінням поставок Росії до Алжиру, Китаю та Єгипту.

Таким чином, оцінка ЦАМТО про 12,55% світового ринку суттєво відрізняється від показників SIPRI. Українська розвідка вважає, що Москва використовує такі цифри для створення уявлення про збереження Росією високих позицій на світовому ринку озброєнь.

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