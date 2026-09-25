Розвідка: Росія "намалювала" собі друге місце на світовому ринку зброї

За даними SIPRI, Росія посідає третє місце, а її експорт впав на 64%.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія намагається представити себе другим найбільшим експортером озброєнь у світі, використовуючи власні оцінки замість підтверджених даних про фактичні поставки.

Про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, прокремлівський Центр аналізу світової торгівлі зброєю (ЦАМТО) заявив, що у 2025 році Росія нібито експортувала озброєння приблизно на $15 млрд, отримавши 12,55% світового ринку.

Реклама

Як зазначає українська розвідка, ця цифра не має достатньої доказової бази. Сам ЦАМТО визнає, що після 2022 року Москва практично припинила публікувати дані про виконання експортних контрактів.

Тому оцінка у $15 млрд значною мірою ґрунтується на заяві Путіна про валютну виручку від експорту озброєнь.

Для порівняння СЗРУ наводить дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). За його підрахунками, у 2021–2025 роках російський експорт основних озброєнь скоротився на 64% порівняно з 2016–2020 роками. Частка Росії на світовому ринку зменшилася з 21% до 6,8%.

За актуальними даними SIPRI, у 2021–2025 роках Росія посіла третє місце серед найбільших експортерів основних озброєнь після США та Франції. Її частка становила 6,8% світового експорту.

SIPRI також зазначає, що падіння російського експорту на 64% стало найбільшим серед десяти провідних постачальників зброї. Інститут пов’язує скорочення, зокрема, зі значним падінням поставок Росії до Алжиру, Китаю та Єгипту.

Таким чином, оцінка ЦАМТО про 12,55% світового ринку суттєво відрізняється від показників SIPRI. Українська розвідка вважає, що Москва використовує такі цифри для створення уявлення про збереження Росією високих позицій на світовому ринку озброєнь.