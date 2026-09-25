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Російське державне ЗМІ опублікувало колонку з прямими погрозами Литві ядерним ударом

Після розголосу в медіа її видалили, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Російське державне ЗМІ опублікувало колонку з прямими погрозами Литві ядерним ударом
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Росія продовжує кампанію із залякування країн Балтії війною та ядерним ударом, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Державне російське інформагентство “РИА Новости”, що є одним із рупорів пропаганди Кремля, опублікувало колонку “Росію чекає ще одна “сво”. Вона буде дуже короткою”. 

Публікація містить прямі погрози Литві ядерним ударом у відповідь на рішення скасувати заборону на розміщення в країні ядерної зброї.

“Хоча цю публікацію розмістили як особисту думку журналіста, а після розголосу в медіа – видалили, навіть тимчасова поява подібного матеріалу на одному з головних державних ресурсів рф свідчить, що висловлена автором погроза є елементом офіційної комунікації кремля”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі додають, що на тлі нарощення гібридних операцій та диверсій у країнах ЄС Кремль одночасно посилює рівень погроз і пропаганди страху. Мета таких дій Росії – провокувати панічні настрої в країнах Балтії, дестабілізувати ЄС і зменшити підтримку України.

  • Раніше прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Литва має плани евакуації населення на випадок різних сценаріїв розвитку подій, зокрема у разі нападу Росії. Водночас країна не має наміру здаватися та готова чинити опір.

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