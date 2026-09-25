Вранці російські війська атакували дроном житлову багатоповерхівку в Києві. Внаслідок удару загинув 14-річний хлопчик, ще семеро людей дістали поранення. Загалом від початку доби під російськими атаками опинилися вісім областей України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.
"Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", – прокоментував глава держави.
В Одесі одна людина загинула через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі росіяни вдарили по медичній клініці, коли всередині перебували люди.
Також про постраждалих повідомляють на Сумщині та Миколаївщині.
Зеленський заявив, що під час зустрічей із партнерами Україна попередила: Росія продовжуватиме посилювати атаки до зими, якщо на неї не чинитимуть достатнього тиску.
Президент закликав реалізувати санкції США та посилити обмеження з боку Європи. На його думку, саме партнери України мають інструменти, які можуть сприяти завершенню війни.
"Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати", – додав Зеленський.
- У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 295 засобами ураження. ППО знешкодила 267 цілей. Зафіксували влучання на 16 локаціях, і в ще чотирьох місцях впали уламки. Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.