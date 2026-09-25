Від ранку у багатьох регіонах України не припиняється загроза з неба.

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Вранці російські війська атакували дроном житлову багатоповерхівку в Києві. Внаслідок удару загинув 14-річний хлопчик, ще семеро людей дістали поранення. Загалом від початку доби під російськими атаками опинилися вісім областей України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

"Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", – прокоментував глава держави.

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В Одесі одна людина загинула через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі росіяни вдарили по медичній клініці, коли всередині перебували люди.

Також про постраждалих повідомляють на Сумщині та Миколаївщині.

Зеленський заявив, що під час зустрічей із партнерами Україна попередила: Росія продовжуватиме посилювати атаки до зими, якщо на неї не чинитимуть достатнього тиску.

Президент закликав реалізувати санкції США та посилити обмеження з боку Європи. На його думку, саме партнери України мають інструменти, які можуть сприяти завершенню війни.

"Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати", – додав Зеленський.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Київ 25 вересня

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Київ 25 вересня

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Фото: ДСНС Наслідки атаки на Київ 25 вересня

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Київ 25 вересня

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва