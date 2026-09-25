Ще кілька впали на відкритій місцевості.

Російська армія била по Полтавській області безпілотниками. За попередньою інформацією, поранених немає.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури. У Лубенському районі на відкритій місцевості зафіксовано падіння ворожого дрона з бойовою частиною.

Згодом Дяківнич уточнив, що знайшли ще три дрони.

«Ще три ворожих БпЛА було виявлено на трьох локаціях у Полтавському районі. Два з них з бойовою частиною. Усі служби працюють на місці. Звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило», – сказав він.

У ніч на 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.