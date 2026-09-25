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На Полтавщині російський дрон вдарив по обʼєкту залізничної інфраструктури

Ще кілька впали на відкритій місцевості.

На Полтавщині російський дрон вдарив по обʼєкту залізничної інфраструктури

Російська армія била по Полтавській області безпілотниками. За попередньою інформацією, поранених немає.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури. У Лубенському районі на відкритій місцевості зафіксовано падіння ворожого дрона з бойовою частиною. 

Згодом Дяківнич уточнив, що знайшли ще три дрони.

«Ще три ворожих БпЛА було виявлено на трьох локаціях у Полтавському районі. Два з них з бойовою частиною. Усі служби працюють на місці. Звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило», – сказав він. 

У ніч на 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.

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