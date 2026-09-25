Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За четвер 24 вересня росіяни вбили 2 двох жителів Донеччини у Краматорську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 7 людей отримали поранення: п’ятеро у Краматорську і по одному у Слов’янську та Дружківці.

Реклама

Протягом 24 вересня ворог завдав 889 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Як повідомили у Нацполіції, під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, села Мирна Долина, Петрівка Друга, Степанівка.

Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, з них 17 житлових будинків.