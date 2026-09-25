​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили двох мешканців Краматорська (оновлено)

Руйнувань зазнали 17 житлових будинків.

Росіяни вбили двох мешканців Краматорська (оновлено)
Наслідки обстрілу росіян Донецької області
Фото: EPA/UPG

За четвер 24 вересня росіяни вбили 2 двох жителів Донеччини у Краматорську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 7 людей отримали поранення: п’ятеро у Краматорську і по одному у Слов’янську та Дружківці. 

Реклама

Протягом 24 вересня ворог завдав 889 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Як повідомили у Нацполіції, під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, села Мирна Долина, Петрівка Друга, Степанівка.

Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, з них 17 житлових будинків.

  • З початку вторгнення росіяни поранили у регіоні 4329 осіб та вбили 10548. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies