У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Житомирську область. Окупанти били по транспортній інфраструктурі.
Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.
«Вночі ворог знов атакував Житомирщину. Під ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури», – розповів він.
Інформації про жертви та постраждалих від ворожої атаки станом на ранок немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, локалізовані рятувальниками.
- У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 295 засобами ураження. ППО знешкодила 267 цілей. Зафіксували влучання на 16 локаціях, і в ще чотирьох місцях впали уламки.