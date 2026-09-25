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Обʼєкти транспортної інфраструктури Житомирщини були від атаками РФ вночі

Пожежі вдалося локалізувати.

Обʼєкти транспортної інфраструктури Житомирщини були від атаками РФ вночі
Фото: Віталій Бунечко

У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Житомирську область. Окупанти били по транспортній інфраструктурі. 

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко. 

«Вночі ворог знов атакував Житомирщину. Під ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури», – розповів він. 

Інформації про жертви та постраждалих від ворожої атаки станом на ранок немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, локалізовані рятувальниками. 

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