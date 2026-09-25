Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Житомирську область. Окупанти били по транспортній інфраструктурі.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

«Вночі ворог знов атакував Житомирщину. Під ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури», – розповів він.

Інформації про жертви та постраждалих від ворожої атаки станом на ранок немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, локалізовані рятувальниками.