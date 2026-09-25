Радник Зеленського переконує, що відключити Україну від інтернету неможливо

Колишній заступник міністра оборони, а нині радник Президента Володимира Зеленського Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів у Facebook, чи здатні росіяни залишити Україну або окремі її регіони без інтернет-покриття.

За словами спеціаліста з радіотехнологій, наша держава має максимально розподілені інтернет-канали. Відключити країну повністю або навіть окрему область чи місто від світової мережі неможливо.

Водночас "Флеш" попередив про локальні проблеми з доступом до інтернету, усунення яких є відповідальністю провайдерів. Ремонт пошкодженої інфраструктури може призвести до того, що ціни на послуги буде піднято.

Радник глави держави закликав не піддаватися паніці та не ставати жертвами інформаційних атак росіян. Мовляв, раніше лякали відсутністю їжі та палива, а тепер те саме роблять і щодо інтернету.