Через російський обстріл пошкоджено дата-центр у Києві: є проблеми з інтернетом

Аварійні бригади операторів вже працюють над відновленням доступу до послуг.

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Унаслідок чергової російської атаки пошкоджено один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання.

Про це повідомив інтернет-оператор UTELS.

Через відсутність електроживлення в обладнанні можливі перебої з роботою мережі та доступом до послуг. Аварійно-ремонтні бригади уже працюють на місці та намагаються якнайшвидше відновити роботу обладнання і мережі.

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Оператор обіцяє оперативно повідомляти про перебіг відновлювальних робіт.

Про масштабну аварію також повідомила мережа "Павутина". За даними оператора, через пошкодження одного з дата-центрів частина його абонентів наразі може залишатися без зв’язку. Фахівці закликали абонентів поставитися до ситуації з розумінням.

Що передувало?

23 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці зафіксували влучання та падіння уламків у кількох районах.

Під ударом опинилися транспортні підприємства, АЗС, складські приміщення та нежитлові будівлі. Також було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.