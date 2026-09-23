CBS News: Україна та США готують масштабну угоду про співпрацю у сфері дронів

За даними джерел, Володимир Зеленський готовий підписати документ вже цього тижня у Нью-Йорку.

Україна готова підписати зі Сполученими Штатами угоду, яка має розширити співпрацю у сфері безпілотних технологій. Про це CBS News повідомили три джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За їхніми даними, президент України Володимир Зеленський готовий підписати документ під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку вже цього тижня. Водночас остаточне підписання можуть перенести на пізнішу дату – залежно від готовності американської сторони.

Протягом останнього року Пентагон та українське оборонне відомство розробляли рамкову угоду, яка дозволить двом країнам розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій на території США.

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Необхідність такої співпраці, за даними CBS News, стала особливо очевидною під час війни між США та Іраном. На початку бойових дій Іран почав атакувати американські військові об'єкти на Близькому Сході ударними безпілотниками Shahed – такими самими за типом дронами, які Росія застосовує проти українських міст.

Через відсутність на початковому етапі доступних за вартістю засобів для перехоплення таких безпілотників Україна направила на допомогу дрони-перехоплювачі та операторів.

У безпілотниках США під час війни з Іраном використовували українські компоненти

Окремі деталі використання українських технологій стали відомі після початку війни з Іраном. У березні тодішній міністр армії США Ден Дрісколл звернувся до Еріка Шмідта, колишнього гендиректора Google, який нині очолює американську компанію Perennial Autonomy. Він попросив надати для використання на Близькому Сході 13 тисяч дронів-перехоплювачів Merops і 10 тисяч розвідувально-ударних безпілотників Bumblebee.

Шмідт погодився, і дрони протягом кількох днів передали американським військовим. Однак їхнє бойове застосування відклалося на кілька тижнів через затримку українських компонентів. Зокрема, Merops використовують маяки зі штучним інтелектом української технологічної компанії Sine Engineering та українські бойові частини. Крім того, для інтеграції безпілотників з американськими радарами протиповітряної оборони знадобилися українські фахівці.

Україна вже уклала оборонні угоди із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Вони передбачають поєднання іноземного фінансування з виробничими можливостями української оборонної промисловості.

Українські оборонні компанії напряму співпрацюватимуть з американцями

За словами Зеленського, Україна планує виробити цього року 10 млн дронів. Для порівняння, за даними колишнього міністра армії США Дрісколла, американська армія придбала близько 50 тисяч безпілотників у 2025 році.

За інформацією CBS News, нова угода між Україною та США має бути ширшою за укладання окремих контрактів з українськими виробниками. Вона створить рамкові умови для прямої співпраці провідних українських оборонних компаній з американськими партнерами та військовими.

22 вересня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським. За словами українського президента, під час переговорів американський лідер не вимагав від України односторонньо припинити удари по Росії. Сторони обговорювали можливе перемир’я щодо ударів по енергетичних об’єктах.