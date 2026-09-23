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США у листопаді направлять новий військовий контингент до Естонії

Вашингтон поінформував Таллінн про продовження ротації американських сил після перегляду планів розміщення військ у Європі.

США у листопаді направлять новий військовий контингент до Естонії
Американські військові прибудуть до Естонії
Фото: Естонське МЗС

Сполучені Штати у листопаді направлять до Естонії новий військовий підрозділ. Про це повідомили представники США естонській владі, написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в соцмережі X.

"Це сильний сигнал єдності союзників і важливий елемент стримування та оборони на східному фланзі НАТО", – зазначив Цахкна.

Вашингтон поінформував Естонію про продовження ротації американських сил після перегляду планів розміщення військ у Європі. Міністр назвав це позитивною новиною.

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Пізніше Міністерство оборони Естонії уточнило, що новий американський підрозділ прибуде протягом листопада, пише ERR. Його чисельність і можливості відповідатимуть підрозділу, який завершив ротацію навесні.

Попередня ротація була сформована з 6-го ескадрону 9-го кавалерійського полку США (6-9 CAV). Новий американський підрозділ мав прибути після його відходу, однак ротацію призупинили через перегляд Сполученими Штатами своєї військової присутності в Європі. 

Цахкна заявив, що Естонія переконувала США у важливості збереження американських військових у країнах Балтії та Польщі для стабільності, миру й стримування. За його словами, Естонія також готова за потреби покривати витрати на перебування союзних військ і щороку спрямовує на оборону 5,4% ВВП.

Цього тижня про майбутнє прибуття нового американського підрозділу також повідомили в Литві. Йдеться приблизно про 1000 військових. Підтвердження щодо початку нової ротації американських військ отримав президент країни Ґітанас Науседа.

 За даними NBC News, Сполучені Штати розглядають скорочення контингенту в Європі одразу на 25 000 військових. За даними джерел, скорочення присутності може виявитися навіть більшим – до 40 000 військових. Якщо його реалізують, то це стане найзначнішим зменшення 80-тисячної військової присутності Сполучених Штатів у Європі з часів Холодної війни.

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