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У ПАР щонайменше 11 людей загинули внаслідок стрілянини в житловому будинку

Поліція не виключає версії про “ворожнечу між конкуруючими угрупованнями”.

У ПАР щонайменше 11 людей загинули внаслідок стрілянини в житловому будинку
Фото: SAPS

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок масової стрілянини в житловому будинку поблизу південноафриканського міста Дурбан.

Про це пише BBC.

Пізно ввечері у вівторок озброєні особи увірвалися до будинку в селищі Ква-Махутха та відкрили вогонь по 14 людях. Десятеро загинули на місці, а чотирьох доправили до лікарні, де згодом одна особа померла від отриманих поранень.

За словами правоохоронців, деякі з жертв перебували в полі зору поліції у зв’язку з протиправною діяльністю.

Хоча мотив стрілянини поки що не встановлено, поліція заявляє, що не виключає версії про “ворожнечу між конкуруючими угрупованнями”.

Правоохоронці повідомили, що розпочали розшук підозрюваних.

  • Південна Африка має один із найвищих у світі рівнів убивств. За інформацією поліції, щодня внаслідок убивств тут гине понад 60 осіб.
  • Останніми тижнями в країні посилилися побоювання через виявлення тіл щонайменше дев’яти вбитих жінок.
  • Минулого року дев’ятеро людей загинули під час масової стрілянини в одному з барів Йоганнесбурга.
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