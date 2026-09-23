У ПАР щонайменше 11 людей загинули внаслідок стрілянини в житловому будинку

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок масової стрілянини в житловому будинку поблизу південноафриканського міста Дурбан.
Про це пише BBC.
Пізно ввечері у вівторок озброєні особи увірвалися до будинку в селищі Ква-Махутха та відкрили вогонь по 14 людях. Десятеро загинули на місці, а чотирьох доправили до лікарні, де згодом одна особа померла від отриманих поранень.
За словами правоохоронців, деякі з жертв перебували в полі зору поліції у зв’язку з протиправною діяльністю.
Хоча мотив стрілянини поки що не встановлено, поліція заявляє, що не виключає версії про “ворожнечу між конкуруючими угрупованнями”.
Правоохоронці повідомили, що розпочали розшук підозрюваних.
- Південна Африка має один із найвищих у світі рівнів убивств. За інформацією поліції, щодня внаслідок убивств тут гине понад 60 осіб.
- Останніми тижнями в країні посилилися побоювання через виявлення тіл щонайменше дев’яти вбитих жінок.
- Минулого року дев’ятеро людей загинули під час масової стрілянини в одному з барів Йоганнесбурга.