У ПАР щонайменше 11 людей загинули внаслідок стрілянини в житловому будинку

Поліція не виключає версії про “ворожнечу між конкуруючими угрупованнями”.

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок масової стрілянини в житловому будинку поблизу південноафриканського міста Дурбан.

Про це пише BBC.

Пізно ввечері у вівторок озброєні особи увірвалися до будинку в селищі Ква-Махутха та відкрили вогонь по 14 людях. Десятеро загинули на місці, а чотирьох доправили до лікарні, де згодом одна особа померла від отриманих поранень.

За словами правоохоронців, деякі з жертв перебували в полі зору поліції у зв’язку з протиправною діяльністю.

Хоча мотив стрілянини поки що не встановлено, поліція заявляє, що не виключає версії про “ворожнечу між конкуруючими угрупованнями”.

Правоохоронці повідомили, що розпочали розшук підозрюваних.