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Зеленський і Трамп обговорили енергетичне перемир'я і ліцензії на виробництво Patriot

Компанія-виробник готова до співпраці. 

Зеленський і Трамп обговорили енергетичне перемир'я і ліцензії на виробництво Patriot
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Український президент на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив енергетичне перемир'я. Водночас він не бачить готовності Росії до такого кроку, сказав Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів. 

Якщо Росія не хоче, аби Україна атакувала її дизель, то вона не повинна атакувати енергетику, опалення і водопостачання в Україні. Україна готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я.

«Якщо ми не атакуємо енергетику, то усю енергетику. Це наша пропозиція. Я дуже вдячний американській стороні за те, що вона поділиться цим з росіянами», – сказав він.

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Володимир Зеленський сподівається, що США схилять Росію до будь-якого виду переговорів.

Також на зустрічі йшлося про підготовку до зими. Український президент наголосив, що якщо війна триватиме взимку, то ситуація простою не буде. Київ попросив в американської сторони про дві речі. США подумають, як зможуть допомогти з цим, але Україна працюватиме і з іншими країнами. Перша річ – ППО, друга річ – ліцензії та безпекові гарантії для України.

«Нам потрібні ліцензії для початку виробництва Patriot. Мій радник Паша Паліса сьогодні вранці мав розмову з Raytheon. Компанія готова. Ми просимо президента допомогти нам рухатися швидко», – сказав він.

Зеленський сподівається, що Україна зможе розпочати виробництво за рік-півтора. 

На запитання про те, чи отримала Україна запевняння, що отримає дефіцитні перехоплювачі російських ракет, Зеленський сказав, що відмови він не отримав. Але й конкретики також. 

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