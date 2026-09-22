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ЄС погодився продовжити санкції проти РФ на три роки, але виключив двох російських олігархів зі списку

Проти цього винятку виступила Латвія, яка утрималася під час голосування.

ЄС погодився продовжити санкції проти РФ на три роки, але виключив двох російських олігархів зі списку
санкції проти Росії
Фото: detector.media

Країни ЄС досягли компромісу щодо продовження санкцій проти РФ і виключили з чорного списку двох російських мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. 

Водночас члени блоку продовжили обмеження проти майже 3000 фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну проти України, одразу на три роки замість звичних шести місяців, пише The Guardian.

Рішення про виключення олігархів ухвалили під тиском окремих держав, хоча більшість країн ЄС виступала проти такого кроку. Франція вимагала зняти санкції з Усманова з міркувань «національної безпеки», що пов'язують із можливим обміном полоненими за участі Азербайджану. 

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Люксембург же попросив аналогічних умов для Фрідмана, який наразі позивається до країни на $16 млрд через заморожування його активів.

Така поступка викликала обурення багатьох країн, адже вона створює небезпечний прецедент послаблення санкцій заради приватних інтересів окремих держав. 

Прийняти це суперечливе рішення вдалося завдяки пропозиції ірландського головування продовжити дію всього санкційного пакета одразу на 36 місяців, що забезпечить стабільність обмежень у майбутньому. Останньою перепоною була позиція Латвії, яка виступала проти зняття санкцій, однак зрештою дипломати домовилися, що країна просто утримається під час голосування.

Наразі у чорному списку ЄС залишаються Володимир Путін, Сергій Лавров, депутати Держдуми, найбільші російські банки, енергетичні компанії та підприємства оборонного комплексу. 

Уже наступного місяця посадовці Євросоюзу планували презентувати нові санкції проти ще 1600 осіб та компаній, причетних до військово-промислового комплексу РФ, проте останні суперечки демонструють, що подальший процес узгодження може бути складним.

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