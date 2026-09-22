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На Генасамблеї ООН стартували загальні дебати за участю понад 130 глав держав і урядів

Першими традиційно виступлять лідери Бразилії та США. 

На Генасамблеї ООН стартували загальні дебати за участю понад 130 глав держав і урядів
Генасамблея ООН
Фото: UN у X

У Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН розпочалися загальні дебати в рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що засідання 81-ї сесії Генасамблеї за участю більш як 130 глав держав і урядів проходитиме під головуванням її президента, представника Бангладеш Халілура Рахмана.

Після промов Рахмана та генсека ООН Антоніу Гутерреша першими традиційно виступлять лідери Бразилії та США – Лула да Сілва і Дональд Трамп. Також у першій половині дня промови виголосять, зокрема, лідери Туреччини, Литви, Фінляндії, Франції, Киргизстану, Катару, Єгипту, Люксембургу.

Після обіду очікуються виступи очільників Південної Кореї, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Туркменистану, Марокко та ін.

Дебати високого рівня триватимуть з вівторка по суботу, 22-27 вересня, та в понеділок, 28 вересня.

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