Reuters: США планують відновити військову базу часів Холодної війни у Гренландії та створити нову

Відповідну угоду США, Данія та Гренландія мають підписати 22 вересня у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

США планують відновити військову базу часів Холодної війни на півдні Гренландії та створити ще одну на східному узбережжі острова. Відповідну угоду США, Данія та Гренландія мають підписати 22 вересня у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Йдеться про об’єкти в Нарсарсуаку та Местерсвіку. Перший із них – колишня американська база Bluie West One, яку США закрили у 1950-х роках. Другий нині використовує данський спеціальний підрозділ Sirius Dog Sled Patrol.

Текст угоди поки не оприлюднили, а джерела зазначають, що остаточні деталі домовленості можуть бути визначені безпосередньо під час підписання. У Білому домі відмовилися коментувати конкретний зміст документа. Водночас речник адміністрації повторив попередню заяву, що домовленість має "забезпечити та захистити безпеку Гренландії та Сполучених Штатів".

Данія заявляє, що нова угода передбачатиме посилення ролі НАТО у питаннях безпеки в Арктиці, а не залишатиме їх винятково у сфері відповідальності США та Данії.

Контекст

Домовленість укладають після кількох місяців тиску з боку президента США Дональда Трампа, який заявляв про бажання встановити контроль над Гренландією. Його заяви та погрози спричинили дипломатичну кризу в межах НАТО й підштовхнули Данію та Гренландію до переговорів із Вашингтоном.