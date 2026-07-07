​Трамп знову висловився за передачу Гренландії під контроль США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Гренландія має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії.

Про це він сказав журналістам на полях саміту НАТО в Анкарі 7 липня, передає "Радіо Свобода".

"Гренландія – була і залишається територією, яка має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії", – заявив Трамп.

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Він зазначив, що Данія недостатньо інвестує у безпеку острова, тоді як для Вашингтона Гренландія має важливе стратегічне значення.

"Данія не витрачає грошей, щоб по-справжньому допомагати Гренландії. Але вона є важливою для Сполучених Штатів. Навколо неї перебувають китайські та російські кораблі. І цього не буде", – сказав Трамп.

Саме суперечки навколо Гренландії, за словами Трампа, зашкодили його відносинам із НАТО.

"І коли вони не погодилися на це, попри всі гроші, які ми витрачаємо, щоб допомагати їм через Росію… Нам узагалі не потрібно витрачати ці гроші. Ми могли б вивести всіх наших військових із Європи. Бо, як ви, мабуть, помітили, Європа сьогодні дуже відрізняється від тієї, якою вона була двадцять років тому", – сказав він.

В цьому контексті Трамп розкритикував європейську міграційну та енергетичну політику: "якщо вони не будуть обережними з міграцією та енергетикою, у вас більше не буде Європи".

Контекст

Трамп уже не вперше висловлює намір встановити американський контроль над Гренландією. Він неодноразово називав острів ключовим для національної безпеки США. Влада Данії та Гренландії послідовно відкидає можливість зміни суверенітету над островом.