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​Канада анонсує новий пакет допомоги Україні на 900 мільйонів доларів

Будуть транспортні засоби, боєприпаси і засоби протиповітряної оборони. 

​Канада анонсує новий пакет допомоги Україні на 900 мільйонів доларів
прем’єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Канада найближчим часом офіційно оголосить про виділення Україні нового пакета допомоги у середньостроковій перспективі. 

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на початку зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським в Анкарі, передає «Європейська правда».

Карні уточнив, що допомога надійде упродовж найближчих місяців. До цього пакета увійдуть транспортні засоби, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони. 

Окрім військової підтримки, Канада планує допомагати Україні з енергетичними потребами, а також фінансувати відбудову та зміцнення української економіки. 

Прем'єр-міністр запевнив, що тиск на Росію лише посилюватимуть.

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