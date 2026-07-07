​Канада анонсує новий пакет допомоги Україні на 900 мільйонів доларів

Будуть транспортні засоби, боєприпаси і засоби протиповітряної оборони.

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Канада найближчим часом офіційно оголосить про виділення Україні нового пакета допомоги у середньостроковій перспективі.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на початку зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським в Анкарі, передає «Європейська правда».

Карні уточнив, що допомога надійде упродовж найближчих місяців. До цього пакета увійдуть транспортні засоби, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Окрім військової підтримки, Канада планує допомагати Україні з енергетичними потребами, а також фінансувати відбудову та зміцнення української економіки.

Прем'єр-міністр запевнив, що тиск на Росію лише посилюватимуть.